New York, preso Frank James: camminava a Manhattan come se nulla fosse. Accusato di terrorismo

Frank R. James, 63 anni, stava camminando per le strade dell’East Village di Manhattan, come se niente fosse: è stato un passante a riconoscerlo a Canal Street e a fotografarlo con il cellulare, dando poi l’allarme a una pattuglia di poliziotti, che ha arrestato James a St. Marks Place, tra North Houston Street e l’Ukrainian Village. Lo riporta la polizia di New York, che ha indetto una conferenza stampa. Ventiquattr'ore prima James aveva lanciato due granate lacrimogene e sparato ai passeggeri di un treno della linea N, a Brooklyn, ferendo dieci persone e provocando il ferimento indiretto di altre tredici. Ora è accusato di terrorismo federale.

La conferma del sindaco

«Lo abbiamo preso. Ringrazio le forze dell’ordine». Lo afferma il sindaco di New York, Eric Adams, confermando l’arresto di Frank James, l’uomo sospettato della sparatoria alla metropolitana.

Il passato turbolento

Frank James è stato arrestato più volte in passato. «Nove precedenti arresti fra il 1992 e il 1998 a New York, e tre in New Jersey», afferma la polizia di New York. La pistola con cui James ha attaccato nella metropolitana di New York, una Glock nove millimetri, è stata acquistata in Ohio.

