Spari nella metro a New York, 16 persone ferite, panico tra i passeggeri - VIDEO

La polizia di New York, ma anche l’Fbi e le altre autorità newyorkesi stanno setacciando video e parlando con i testimoni nel tentativo di trovare l’uomo che ha sparato a diverse persone su un treno della metropolitana, stamane, nell’ora di punta del traffico, alla stazione della 36th Street, a Brooklyn, a New York.

Si cerca «un uomo scuro di pelle», solo e armato, con indosso un giubbotto riflettente e forse una maschera antigas, che avrebbe fatto esplodere un ordigno fumogeno di qualche tipo, probabilmente per confondere le persone, e poi ha aperto il fuoco su un treno in direzione Sud a Sunset Park intorno alle 8:30.

Almeno 16 persone sono rimaste ferite, 8 raggiunti da colpi di arma da fuoco (due sarebbero in gravi condizioni) e gli altri ricoverati per difficoltà di respirazione o magari perchè contusi. E’ stata invece smentita dalla polizia la voce che si era diffusa all’inizio che erano stati trovati ordigni inesplosi.

L’uomo che ha aperto il fuoco si è rapidamente dileguato e, ormai da oltre tre ore, è in corso una caccia all’uomo. L’attacco alla metropolitana viene considerato, secondo fonti anonime a Newsweek, come un atto legato al terrorismo. La polizia non ha ancora parlato in maniera ufficiale ma solo fornito un aggiornamento sui feriti.

