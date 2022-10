Il governo Meloni ha giurato: è in carica. Premier e ministri accompagnati dalle famiglie

Tailleur e top nero sopra dècolletè tacco 12. La prima presidente del Consiglio donna Giorgia Meloni ha scelto questo look per la cerimonia di giuramento. Dopo di lei Matteo Salvini, con la spilla di Alberto da Giussano sul bavero della giacca, ha inforcato gli occhiali da vista per leggere la formula di rito. Tra i ministri prevale la cravatta scura, tranne alcune eccezioni come Giancarlo Giorgetti, verde, Francesco Lollobrigida, bourdeaux, Raffaele Fitto e Adolfo Urso, azzurro. Tra le ministre dominante il tailleur nero (Anna Maria Bernini, Daniela Santanchè, ed Eugenia Roccella); in bianco Elisabetta Casellati e Alessandra Locatelli, sedute vicino.

Nel salone delle Feste del Quirinale dove avviene la cerimonia del giuramento ci sono anche i familiari dei ministri. In prima fila tra gli ospiti la compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini, con i figli del leader della Lega.

Completo blu per i ministri, in grigio Abodi

Completi scuri, camicie bianche e cravatte con piccole fantasie per i neo ministri che oggi giurano al Quirinale. La scelta dei ministri dell’esecutivo Meloni riuniti nel salone delle Feste del Quirinale è ricaduta quasi per tutti su classici completi blu abbinati a camicia bianca con colletto alla francese. Mentre ha scelto il grigio il ministro dello Sport Andrea Abodi. Salvini, il leader della Lega, ministro delle infrastrutture e vicepresidente del Consiglio veste un completo blu con l’immancabile spilletta con il simbolo della Lega Alberto da Giussano appuntata sulla sinistra. Sempre un omaggio al partito di appartenenza per Giancarlo Giorgetti all’Economia e Finanze che ha scelto una cravatta verde a spezzare il completo scuro con giacca doppio petto. Sono i nodi a dare personalità ai ministri. A parte qualche scelta monocromatica in molti hanno optato per cravatte con piccole fantasie: bluette con micro pois bianchi quella indossata da Raffaele Fitto ministro Affari europei, politiche di Coesione e Pnrr, a pois più grandi quella di Roberto Calderoli Ministro per gli Affari regionali e autonomie, e sempre a fantasia quella di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. Tinta unita, rosso bordeaux la sceglie Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e bluette su completo tortora scuro per Adolfo Urso ministro delle Imprese e Made Italy. Stile anglosassone per il ministro alla giustizia Carlo Nordio l’unico ad optare per una cravatta regimental a righe diagonali blu e rosse su camicia a piccole righe bianco e blu con tanto di panciotto abbinato al completo scuro.

Von der Leyen: pronta e lieta a lavorare con nuovo governo

«Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono». Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Michel: congratulazioni a Meloni, insieme per Italia e Ue

«Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l’incarico di prima premier donna dell’Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue». Lo ha scritto in un tweet in inglese il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. «La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea», ha aggiunto in italiano.

Orban: grande giorno per la destra Ue

«Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! E’ un grande giorno per la destra europea!». Lo scrive in un tweet il premier ungherese Viktor Orban.

Il governo Meloni è fatto

La leader di FdI accetta l’incarico che gli affida il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e presenta la lista dei ministri: sono 24, di cui 6 donne, con due vicepremier. Il giuramento sarà stamattina alle 10 al Quirinale, poi l’esecutivo sarà pienamente operativo. «Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale», dichiara il capo dello Stato. Matteo Salvini e Antonio Tajani saranno i vice e rispettivamente ministro delle Infrastrutture e titolare degli Esteri, Carlo Nordio guiderà la Giustizia, Giancarlo Giorgetti il ministero dell’Economia, Matteo Piantedosi sarà al Viminale, Guido Crosetto alla Difesa. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Cambiano i nomi di molti ministeri: ad esempio, lo Sviluppo economico diventa Imprese e made in Italy, le Politiche agricole diventano Agricoltura e sovranità alimentare e nasce il ministero dell’Istruzione e del merito. A bordo di una cinquecento bianca, Meloni sale al Colle alle 16.30. Il colloquio fra il presidente della Repubblica e la futura premier dura circa un’ora, che serve anche a passare in rassegna la squadra del nuovo esecutivo. Dopo aver letto la lista dei nuovi ministri, la leader di FdI lascia il Quirinale a bordo di una Audi blindata e si dirige a Montecitorio per incontrare Lorenzo Fontana. Previsto anche un passaggio al Senato dove ad accoglierla ci sarà il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa.

Le parole di Mattarella: "Velocità per la chiarezza dell'esito elettorale"

«Questa volta il tempo è stato breve è passato meno di un mese dalla data delle elezioni: è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale ed è stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionale che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver conferito l’incarico alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Il governo uscente, nei tre mesi esatti dalla data di scioglimento delle Camere, ha fatto fronte alle esigenze di guida del Paese concludendo la sua attività con il Consiglio europeo - ha aggiunto Mattarella - lo ringrazio ancora una volta. Rivolgo con lo stesso spirito di collaborazione gli auguri di buon lavoro al nuovo governo che da domani mattina dopo il giuramento inizierà a svolgere il suo lavoro», ha concluso il Capo dello Stato.

La lista dei ministri con portafoglio

ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti

ESTERI e VICEPREMIER: Antonio Tajani

DIFESA: Guido Crosetto

INTERNO: Matteo Piantedosi

GIUSTIZIA: Carlo Nordio

IMPRESE E MADE IN ITALY (EX SVILUPPO ECONOMICO): Adolfo Urso

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA: Gilberto Pichetto Fratin

INFRASTRUTTURE E VICEPREMIER: Matteo Salvini

AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE: Francesco Lollobrigida

UNIVERSITA' E RICERCA: Anna Maria Bernini

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Marina Calderone

BENI CULTURALI: Gennaro Sangiuliano

SALUTE: Orazio Schillaci

ISTRUZIONE E MERITO: Giuseppe Valditara

TURISMO: Daniela Santanchè

La lista senza portafoglio

RIFORME: Elisabetta Casellati

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Luca Ciriani

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE: Roberto Calderoli

MARE E MEZZOGIORNO: Nello Musumeci

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Paolo Zangrillo

AFFARI EUROPEI E PNRR: Raffaele Fitto

SPORT E POLITICHE: Andrea Abodi

FAMIGLIA E NATALITA': Eugenia Roccella

DISABILITA': Alessandra Locatelli

La geografia del nuovo governo, quasi tutti dal Nord

Nel nuovo Esecutivo, le donne, oltre Giorgia Meloni, che è la prima presidente del Consiglio italiana, sono 6 su 26: Anna Maria Bernini, Elisabetta Casellati, Marina Calderone, Alessandra Locatelli, Eugenia Roccella, Daniela Santanché, mentre nel Governo di Mario Draghi le donne erano 8 su 23 ministri di cui 5 senza portafoglio.

La squadra di Giorgia Meloni è composta per la maggior parte da uomini del Nord, mentre solo 5 sono originari del Lazio: Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Andrea Abodi, Francesco Lollobrigida, Orazio Schillaci.

I ministri meridionali vengono 2 dalla Campania: Gennaro Sangiuliano e Matteo Piantedosi e 2 dalla Puglia, più esattamente dal Salento: Raffaele Fitto e Alfredo Mantovano.

Poi ci sono 2 isolani: Marina Calderone dalla Sardegna (Cagliari) e Nello Musumeci dalla Sicilia (Militello). Decisamente più nutrita la pattuglia del Nord. Dalla Lombardia ne arrivano 5: Giancarlo Giorgetti (Varese), Alessandra Locatelli (Como); Matteo Salvini (Milano), Giuseppe Valditara (Milano); Roberto Calderoli (Bergamo).

I veneti invece sono 3: Carlo Nordio (Treviso), Adolfo Urso (Padova, ma cresciuto tra la Sicilia e Roma), Elisabetta Casellati (Rovigo). Tre sono originari del Piemonte: Crosetto e Santanchè di Cuneo, Pichetto Fratin (Biella). Uno dalla Liguria, Zangrillo e uno dal Friuli, Ciriani (Pordenone). Oltre alle 2 bolognesi Bernini e Roccella. Non rappresentate nel Governo regioni centrali come la Toscana e l'Umbria. Per quanto riguarda l’età, prevalgono i 60enni (12), ma di pochissimo, sui 50enni (10). Solo 3, invece, i 40enni: Giorgia Meloni (45), Matteo Salvini (49) e Alessandra Locatelli (46). Come appartenenza parlamentare, ci sono 9 senatori: Salvini, Zangrillo, Santanchè, Bernini, Ciriani, Calderoli, Casellati, Musumeci e Urso.

Tutti gli altri, ad eccezione di 6 non eletti (Piantedosi, Calderone, Valditara, Sangiuliano, Schillaci, Abodi) e di Locatelli, che è assessore in Lombardia, oltre ai 2 ex parlamentari come Crosetto e Mantovano, tutti gli altri sono deputati. Su 26 componenti del governo - al netto di Meloni e Mantovano - per quanto riguarda la provenienza partitica, ci sono 5 "tecnici", 9 di Fratelli d’Italia, 5 di Forza Italia e 5 della Lega. Giorgia Meloni è dunque la prima donna a diventare in Italia presidente del Consiglio ed è la più giovane esponente del nuovo Esecutivo.

Prima di lei, in questo faticoso e lento affermarsi delle donne in politica, hanno tagliato traguardi importanti anche Tina Anselmi, che fu la prima donna ministro, a 49 anni, nel governo Andreotti del 1976; Nilde Jotti, che venne eletta per la prima volta alla Presidenza della Camera tre anni dopo, nel 1979, seguita poi da Irene Pivetti (la più giovane alla guida di Montecitorio) nel 1994 e Laura Boldrini nel 2013. Elisabetta Casellati, è stata la prima donna al vertice di Palazzo Madama. Mentre la democristiana Angela Maria Guidi Cingolani fu la prima donna sottosegretario nel VII Governo De Gasperi.

Nove ministri... da Palazzo Madama, si "assottigliano" i numeri al Senato

Sono in tutto nove i ministri del governo guidato da Giorgia Meloni che sono anche senatori eletti nelle liste dei partiti di centrodestra. Nello specifico, si tratta di Elisabetta Casellati, Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Luca Ciriani, Adolfo Urso, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, Daniela Santanchè e Paolo Zangrillo. E bisogna ancora attendere la partita sui viceministri e i sottosegretari, che potrebbero provenire anch’essi dalle fila dei senatori. La maggioranza di centrodestra al Senato può contare, sulla carta, su 116 voti, che in realtà scendono a 115 in quanto va escluso il presidente Ignazio La Russa. Dunque, nelle votazioni giornaliere, la maggioranza si "assottiglia" fino a 106 voti. E’ infatti noto che i ministri, salvo per votazioni importanti, risultano spesso assenti giustificati, ovvero in "missione" e quindi non partecipano, per cause di forza maggiore legate all’attività di governo, a tutte le sedute dell’Aula (ma anche a quelle delle commissioni, dove gli equilibri numerici sono sottilissimi). La maggioranza assoluta al Senato è pari a 104 (ai 200 senatori eletti vanno infatti aggiunti i 6 senatori a vita, che entrano nel computo della maggioranza assoluta). Lo 'scartò per la maggioranza di centrodestra è quindi di due voti.

