Baci e tenerezze allo stadio tra Berlusconi e la compagna. Ecco chi è la calabrese Marta Fascina FOTO

Per il secondo sabato consecutivo Silvio Berlusconi torna allo stadio per seguire il suo Monza. Solo pochi giorni fa non si era recato al Tribunale di Milano, al processo Ruby Ter, presentando un impedimento per motivi di salute.

Ma ieri è tornato a far parlare di sé visto che sui social sta diventando virale una foto e un video che lo ritraggono mentre riceve un bacio dalla sua compagna Marta Fascina, trentaduenne originaria del Reggino (Melito Porto Salvo) avvolto da un cappotto scuro e con un cappello bordeaux, a due passi da Adriano Galliani che li guarda "Ogni promessa è debito: Sono tornato a vedere il mio Monza!", ha fatto sapere sempre su twitter, postando una sua foto all'U Power Stadium. Un' apparizione, questa di oggi, che stavolta non ha portato fortuna alla sua squadra che ha perso contro il Pisa, la squadra della città di Enrico Letta, che, pur essendo milanista doc, ha ritwittato a mo' di sfottò ironico il cinguettio del Pisa Sporting Club.

Berlusconi sul caro bollette

Ma il Cavaliere torna alla ribalta non solo sulle tribune della Serie B, ma anche in politica. In una lunga lettera inviata alla riunione dei giovani del Partito Popolare europeo, in corso a Roma, il Presidente di Forza Italia loda le misure del governo sul caro bollette. "Abbiamo chiesto al governo italiano di contenere, di abbattere questi aumenti attraverso una riduzione fiscale e di trovare rapidamente le risorse per farlo. L'intervento messo in campo ieri - sottolinea - va nella direzione che auspicavamo, quella giusta". Quindi, sempre nella stessa lettera, rilancia il ricorso al nucleare: "È indispensabile riprendere la ricerca sul nucleare di ultima generazione, che è appena stata ricompresa dalla 'tassonomia' dell'Unione europea tra le energie 'pulite'".

