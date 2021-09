Europei pallavolo maschile: la finale Italia-Slovenia sarà un derby tutto calabrese

La finale degli Europei di pallavolo maschile parlerà calabrese. Stasera, alle 20:30 diretta tv su Rai2 e Dazn, scenderanno in campo Italia e Slovenia e, comunque vadano le cose, la Calabria potrà sorridere.

Se da un lato il tifo italiano è pronto ad esaltare le gesta di Daniele Lavia, dall'altro c'è una fetta di pubblico calabrese che tiferà sloveno, non fosse altro perchè sulla panchina dei balcanici, nel ruolo di vice allenatore, figura il coach nativo di Cassano Ionio, Alfredo Martilotti.

Una sfida nella sfida tutta cosentina per due calabresi cresciuti pallavolisticamente tra Corigliano e Rossano.

Lavia, classe 1999, sta trascinando gli azzurri di Fefè De Giorgi verso un qualcosa di inimmaginabile alla vigilia. Un'Italia rinnovata, reduce dalla batosta olimpica e con in campo solo giocatori Under 30, ha conquistato la finale della competizione continentale al termine di un cammino costellato solamente di vittorie. Grande protagonista Lavia con le sue giocate, stasera il neo atleta di Trentino Volley è pronto a prendersi la squadra sulle spalle insieme al compagno di reparto e di squadra, Michieletto. L'Italia non centrava la finale continentale dal 2013, mentre l'oro in assoluto a livelli di competizioni internazionali manca dal 2005 (Europei in Italia con la memorabile finale vinta 3-2 sulla Russia)

D'altra parte, ecco Martilotti storico vice di coach Alberto Giuliani (i calabresi lo conoscono bene per aver allenato in passato proprio Corigliano). Martilotti, dopo l'argento europeo del 2019 (finale persa con la Serbia) ora va a caccia dell'oro.

Appuntamento, dunque, a stasera per un match che certamente regalerà grandi emozioni.

