Djokovic espulso dall'Australia, respinto il ricorso: agli Open ripescato il siciliano Caruso

Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Djokovic, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l’espulsione dall’Australia dopo che il governo ha annullato il suo visto per la seconda volta per motivi di salute pubblica.

I giudici della Corte federale hanno respinto all’unanimità il suo appello a rimanere nel Paese per difendere il titolo all’Australian Open che si aprono domani. «La decisione del tribunale è che la richiesta sia respinta con le spese legali a carico del tennista», si legge nella sentenza giunta alla vigilia dell’inizio del torneo durante il quale il serbo avrebbe tentato il record del 21° titolo del Grande Slam.

Il commento di Djokovic: "Deluso, prenderò tempo per riposare"

Novak Djokovic si è detto «estremamente deluso» dalla sentenza che ha respinto il suo appello contro l’annullamento del visto deciso dal governo australiano e ha ammesso di essere fuori dagli Australian Open. «Mi prenderò del tempo per riposare e recuperare prima di fare altre dichiarazioni, ma rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in merito alla mia partenza dal Paese», ha spiegato il 34enne tennista serbo.

Questa mattina il suo nome compariva nel "match schedule" della prima giornata degli Australian Open, in programma domani. L’organizzazione, che aveva già inserito in tabellone il numero uno del mondo in attesa della risoluzione della controversia sul suo visto.

A "sostituire" Djokovic l'azzurro Salvatore Caruso, 150° al mondo

C'è un fortunato che è stato ripescato ed entra nel tabellone degli Australian Open ed è l’azzurro Salvatore Caruso: il 29enne siciliano, attualmente 150esimo al mondo, sostituirà Novak Djokovic, che ha perso la sua battaglia contro l’Australia e sarà espulso. In realtà I legali del tennista serbo, 'numero unò al mondo, non hanno ancora annunciato se tenteranno un ultimo ricorso per cercare di evitare l’espulsione. Djokovic non è ancora stato ufficialmente ritirato dall’evento. Caruso era stato sconfitto nelle qualificazioni dal giapponese Taro Daniel.

© Riproduzione riservata