Calcio, le squadre con campi in alta quota hanno più probabilità di vincere

Le squadre di calcio con campi in alta quota hanno più probabilità di vincere le partite in casa perché sono più abituati ai bassi livelli di ossigeno. Questo è quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Gand in Belgio che, secondo quanto si legge sul Daily Mail, hanno analizzato i risultati di oltre 2.000 partite di UEFA Champions League ed Europa League tra il 2008 e il 2016.

Stando ai risultati degli esperti, le squadre di casa avrebbero totalizzato il 47,1 per cento delle vittorie, mentre le squadre in trasferta il 28,7 per cento e inoltre per ogni aumento di altitudine di circa 100 metri le possibilità di vittoria della squadra di casa sembrerebbe aumentare di 1,1 punti percentuali.

