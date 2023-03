Jeans strappati e niente trucco: la straordinaria esibizione di Lady Gaga agli Oscar VIDEO

Grande momento artistico nella serata degli Oscar, con l’esibizione dal vivo di Lady Gaga. La cantante senza trucco e con vestiti casual, maglietta nera e jeans strappati (prima indossava un abito da sera Versace), ha cantato «Hold my hand», candidata come miglior canzone originale per «Top Gun: Maverick» (ma la statuetta è andata a Naatu Naatu), scritta dalla stessa Lady Gaga e BloodPop. La cantante l’ha dedicata in memoria del regista Tony Scott, che firmò il primo «Top Gun», nell’86, e scomparso nel 2012.

