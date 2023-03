Lady Gaga aiuta il fotografo caduto: virale il video della notte degli Oscar

Lady Gaga, una delle artiste più celebri al mondo, ha fatto parlare di sé durante la 95esima edizione degli Academy Awards, notte di gala dedicata alla premiazione degli Oscar. La cantante ha attirato l'attenzione non solo per l'abito total black firmato Versace che indossava sul red carpet, ma anche per il suo gesto gentile e premuroso nei confronti di un fotografo presente alla cerimonia. Mentre il fotografo Chris Polk cercava di scattare una foto ravvicinata del look di Lady Gaga, è accidentalmente caduto. La cantante, prontamente accorsa, gli ha offerto il suo aiuto e si è assicurata che stesse bene prima di riprendere la sua sfilata.

Lady Gaga: trova il tuo eroe dentro di te

«Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te». Lo ha detto Lady Gaga prima della performance live agli Oscar della canzone candidata Hold My Hand da Top Gun: Maverick. Gaga si è cambiata dall’abito da sera di Versace in una semplice maglietta nera e jeans strappati per la performance senza trucco al pianoforte sul palco del Dolby.

