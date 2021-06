Addio a Michele Merlo. Ecco chi era la giovane star di "Amici" e quel "non c'è più tempo" - VIDEO

Michele Merlo, 28 anni, era originario di Rosà, in provincia di Vicenza (non lontano daa Bassano del Grappa). Cantante noto con il nome d'arte Mike Bird, aveva raggiunto le semifinali nell'edizione 2017 del talent 'Amici di Maria De Filippi'. E prima dell'arrivo al talent show di Canale 5 era stato protagonista anche ad X Factor.

Una delle sue canzoni più amate e conosciute è la hit ’Tutto per me’, che su Spotify ha superato i quattro milioni di ascolti. Il musicista, seguito sui social da oltre 250mila persone, si era cimentato anche nel ruolo di scrittore con il romanzo ’Cuori stupidi’, edito da Sperling & Kupfer proposto in libreria nell’autunno del 2020.

Amatissimo dai giovanissimi, anche il libro andò letteralmente a ruba.

Tra le maggiori sue influenze musicali, quelle provenienti da band indie rock tra cui Arctic Monkeys, Kings of Leon e The 1975, ha iniziato il suo percorso con i live nel 2016 suonando i suoi brani inediti e salendo sul palco di importanti gruppi internazionali come Foals e The Neighbourhood in qualità di opening act.

La discografia

Il suo album d’esordio s’intitola “Cinemaboy” anticipato dal singolo “Tutto per me”. Nel 2019 ha pubblicato i singoli “Non mi manchi più“, “Mare”,“Aquiloni“ , “Tutto per me” e “Tivù” che hanno anticipano l’uscita del secondo album di Michele Merlo “Cuori Stupidi“, disponibile ovunque dal 24 gennaio 2020.

Nella hit "Non mi manchi più", Merlo diceva che "non c'è più tempo".

