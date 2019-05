The Voice of Italy, la calabrese Ilenia Filippo è in semifinale: il duetto con il messinese Josuè Previti

Ilenia Filippo è in semifinale a The Voice of Italy. La cantante 24enne di San Lucido, in provincia di Cosenza, continua a convincere sia il pubblico che i giudici del programma condotto da Simona Ventura, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio e Morgan.

Dopo le Blind audition, ora tocca alle Battle.

"Sei una persona che sa esprimere il testo quando canta", ha detto Morgan di Ilenia.

Ilenia Filippo, in arte Helèna, fa parte del team di Guè Pequeno. Ilenia aveva già partecipato alla nona edizione di X Factor Italia, con il fratello Diego, cruciale nel suo percorso artistico con cui ha dato vita a diversi singoli di genere indie/alternative.

Nata da una famiglia di musicisti, Ilenia Filippo pubblica il suo primo singolo qualche anno fa, nel 2013, intitolato Twice, capace di raccogliere in poco tempo quasi 300mila visualizzazioni su YouTube.

Ieri sera, Ilenia ha duettato con il messinese di Giostra Josuè Previti.

Insieme hanno cantato il brano "Shallow".

