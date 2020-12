Diodato fa rumore in un'Arena di Verona deserta

Quando l’abbiamo ascoltata per la prima volta al Sanremo che ha vinto aveva un significato preciso. Bellissimo ma singolare. Parlava a qualcuno, prima di coinvolgerci tutti. Prima di volgere il senso verso una collettività ammutolita, che in quella canzone si è improvvisamente riconosciuta, che l’ha urlata.

E l’esibizione in un’Arena di Verona deserta, quella registrata per l’Eurovision Song Contest (a cui di diritto ha partecipato, diventando il brano più ascoltato del contest) rimane la sua versione più suggestiva, quella che non si può scordare.

© Riproduzione riservata