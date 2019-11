Terrorismo a Londra, il video dell'attentato: l'aggressione col coltello e la sparatoria - Video

Allarme terrorismo a Londra dove un uomo armato di coltello ha ucciso un passante sul London Bridge prima di essere fermato e ucciso a sua volta dalla polizia. L’aggressore ha avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere neutralizzato dagli agenti, intervenutipochi minuti dopo l’allarme scattato alle 14 ora locale circa, le 15 in Italia.

Lo mostrano le immagini di un video rimbalzato sui media britannici, dove si vede un uomo per terra, presumibilmente l'aggressore, e alcune persone che sembrano essere passanti in lotta con lui. Circolano su Twitter diversi video girati da utenti a Londra che hanno ripreso il momento in cui la polizia ha neutralizzato l’attentatore sul ponte di Londra.

Nelle immagini si vede una colluttazione tra l’uomo e una persona in borghese. A un certo punto quest’ultima viene trascinata via da un poliziotto in uniforme mentre un altro agente, con in mano un oggetto di colore giallo, prende la mira e spara da distanza ravvicinata, immobilizzando all’istante l'attentatore.

