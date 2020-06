George Floyd, in migliaia in piazza contro il razzismo: il video del corteo a New York

"I can't breathe", non respiro. Ancora una volta riecheggia la voce strozzata di un afroamericano che implora gli agenti, nell'ultimo disperato tentativo di rimanere aggrappato alla vita.

In tutta l'America decine di migliaia di persone sono scese in strada per marciare contro il razzismo e la violenza della polizia. Ovunque, grandi metropoli e piccole città, va in scena il rito di inginocchiarsi per 8 minuti e 46 secondi, esattamente l'interminabile tempo durante il quale un poliziotto di Minneapolis ha tenuto il suo ginocchio premuto sul collo di George Floyd, provocandone la morte.

La marcia più attesa quella di Washington, dove la protesta più che in ogni altra città viene sentita anche come una sfida al presidente Donald Trump.

In migliaia anche per le strade di New York - come si vede nel video - dove un corteo ha attraversato il ponte di Brooklyn per dirigersi a Manhattan verso City Hall, la sede del comune dove si trovano gli uffici del sindaco Bill de Blasio.

