Ucraina, arriva un treno blindato dell’Armata russa? Ecco il video

Un video diffuso attraverso i social network mostra uno treno blindato, in dotazione all’Armata russa, che potrebbe essere in Ucraina nei pressi di Melitopol. Lo riferisce Corriere.it

"Questi convogli, noti come Baikal e Amur - scrive il Corsera - avrebbero dovuto essere mandati in pensione ma il ministro della Difesa Sergey Shoigu ha ordinato di riattivarli. Durante la Guerra Fredda i russi hanno piazzato missili nucleari intercontinentali su treni, chiusi all’interno di «trasporti» con il tetto apribile. E di recente indiscrezioni hanno ipotizzato la riattivazione di questo sistema copiato per altro dalla Nord Corea.

Il treno del video è decorato con i contrassegni "Z" che alcune forze russe hanno utilizzato probabilmente per essee identificati durante le operazioni in Ucraina. Z e altri simboli avevano iniziato ad apparire sui veicoli militari russi allestiti lungo i confini con l'Ucraina prima dell'invasione.

