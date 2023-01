Due elicotteri si scontrano in volo, 4 morti in Australia. Le immagini dei soccorsi

Quattro persone sono morte a causa di una collisione in volo tra due elicotteri v icino a Seaworld, sulla Gold Coast australiana. Gli altri nove passeggeri sono rimasti feriti, tre gravemente, ha detto il servizio di emergenza del Queensland, come riporta la Bbc. L'Australian Transport Safety Bureau ha dichiarato che aprirà un’inchiesta. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 ora locale in una zona turistica nota come Main Beach, a circa 75 chilometri a sud di Brisbane. Gary Worrell della polizia del Queensland ha detto ai giornalisti che un elicottero stava per decollare mentre l’altro stava atterrando. «È un contesto difficile», ha affermato, «a causa dell’area in cui è avvenuto l’incidente, su un banco di sabbia, è stato complicato arrivare e portare i nostri servizi di emergenza».

