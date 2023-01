Australia, lo scontro tra elicotteri. Le immagini della collisione dalla cabina di pilotaggio

Quattro persone sono decedute in seguito all'incidente avvenuto tra due elicotteri che stavano volando sopra Gold Coast in Australia. I due mezzi si sono urtati tra il decollo dell'uno e l'atterraggio dell'altro. E in delle immagini riprese dalla cabina di pilotaggio di uno dei due velivoli, che è stato pubblicato dall'emittente australiana 7News, si evince come un passeggero avverta il pilota prima della collisione.

I resti dei due elicotteri sono atterrati in spiaggia a Main Beach: l'elicottero che si vede nel video ha completato l'atterraggio di emergenza e le persone a bordo sono riuscite a salvarsi (tutte e sei). Le quattro vittime, invece, viaggiavano tutte sull'altro mezzo.

