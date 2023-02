Usa: pallone spia cinese sul Montana, sede dei campi di missili nucleari

Usa: pallone spia cinese sul Montana, sede dei campo di missili nucleari.

Il pallone aerostatico spia, sospettato di essere della Cina e rilevato dal Pentagono sui cieli americani, ha sorvolato questa settimana il Montana, Stato che ospita uno dei tre «campi di silo di missili nucleari statunitensi». Lo sottolineano i media americani.

Secondo quanto riporta il Wall Street Jounal, due caccia F-22 dell’Air Force si sono alzati in volo dalla Nellis Air Force Base in Nevada diretti verso il Montana, prima che l’amministrazione Usa decidesse di non abbattere il pallone-spia. In Montana, gli Stati Uniti hanno un arsenale di 150 missili balistici intercontinentali Minuteman III con armi nucleari, presso il silo della base aerea di Malmstrom.

Un alto funzionario della Difesa Usa ha affermato che Washington sta adottando misure per proteggere i siti sensibili.

La visita di Blinken in Cina rinviata per il pallone spia

La visita in Cina del segretario di stato americano Antony Blinken è stata rinviata dopo che il dipartimento della Difesa Usa ha rilevato la presenza di un 'pallone-spià cinese nei cieli americani. Lo ha detto un alto funzionario del dipartimento americano in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. «In questo momento una visita a Pechino non sarebbe costruttiva, ma il segretario intende recarsi in Cina alla prima occasione utile», ha sottolineato il funzionario.

