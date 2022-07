Sfera Ebbasta con l’EP "Italiano" torna in testa alla classifica su YouTube

Con quasi otto milioni di click sui propri contenuti negli ultimi sette giorni, il trapper Sfera Ebbasta, fuori da poco con l’EP «Italiano», torna in testa alla classifica degli artisti più seguiti in Italia su YouTube nell’ultima settimana. Si accomoda in seconda posizione il rapper milanese Rhove, ultimo giovane fenomeno della scena italiana, al primo posto in tutte le classifiche specializzate grazie al successo della sua «Shakerando» e fuori da poco con il disco d’esordio «Provinciale».

Il tormentone «La dolce vita» permette a Fedez di moltiplicare a dismisura gli ascolti dei contenuti a lui riferiti, il che lo spedisce direttamente sul gradino più basso del podio. Impennata fino alla quarta posizione per il neomelodico convertito alla trap (suo il conio del termine "trapelodico") Niko Pandetta.

Anche Tananai gode del successo de «La dolce vita», l’incremento degli ascolti in questo caso gli vale la quinta posizione. Sale al sesto posto anche Rocco Hunt, attualmente fuori con il tormentone «Caramello», in featuring con Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo.

Rientra in chart dalla porta numero 7 grazie ad un incremento degli ascolti pari al 90,9% il rapper Shiva, lo scorso weekend è uscito «Dark Love», suo nuovo EP.

Sale in ottava posizione l’ex «Amici di Maria De Filippi» Irama, fuori da poco con il nuovo album «Il giorno in cui ho smesso di pensare». «La dolce vita» manda in decina finale anche Mara Sattei, che occupa il nono posto. Chiude la top ten BLANCO, uno dei protagonisti assoluti della stagione musicale dei live estivi, grazie al successo al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, la relativa partecipazione all’Eurovision Song Contest di Torino e il successo dell’album di debutto «Blu celeste».

