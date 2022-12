X Factor 2022, Ambra e il balletto di "T'appartengo" fanno impazzire pubblico e giuria

Ambra Angiolini ha infiammato il palco della finale di X Factor 2022 tornando a cantare T'appartengo. Il brano, scritto da Gianni Boncompagni, uscì nel 1994 e trasformò Ambra – all'epoca la più amata tra le ragazze di Non è la Rai – in una star.

T'appartengo è diventato ormai un vero e proprio cult della discografia italiana: è stato scritto nel 1994 e affidato alla voce di Ambra, ai tempi conduttrice di Non è la Rai, grande successo firmato Gianni Boncompagni. "Mi è dispiaciuto non aver messo gli avvocati da piccola per avere dei soldi da quella canzone - aveva peraltro aggiunto ironica Ambra in occasione della conferenza stampa di presentazione di X Factor - perché continuano ad usarla tutti ed è interessante. Potevo comprarmi delle case per esempio", ha detto con una battuta, forse facendo riferimento ad alcuni problemi avuti da un appartamento in affitto.

In quei giorni, infatti, la canzone ere risuonata nelle stanze del Quirinale, dopo che sui social Anna Maria Bernini, ministra dell'Università, l'ha usata come base al video (poi rimosso) del giuramento del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni davanti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pochi secondi, sottolineati dalla scritta in maiuscolo: "Adesso giura".

Giuria scatenata con Ambra sul palco

Ambra Angiolini non ha fatto impazzire solamente il pubblico, ma anche la giuria. Fedez e Rkomi, ad esempio, hanno cantato a squarciagola la canzone T'appartengo. E nel pubblico era presente anche Chiara Ferragni. L'influencer su Instagram ha postato una storia manifestando il suo affetto per questa canzone senza tempo: "Quanto posso amare".

Il testo di T'appartengo

Io mi ero persa nella nebbia e tu

Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

E adesso che siamo tornati insieme

Ti dico t'amo e tu non me lo dici mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura che non hai paura

Che sia una fregatura dirmi, "Amore mio"

Perché un amore col silenziatore

Ti spara al cuore e pum, tu sei caduto giù

T'appartengo e io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore, un amore eterno

Se non è amore, me ne andrò all'inferno

Ma quando ci sorprenderà l'inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento, mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Se c'è una crisi la mandiamo via

Perché i problemi tuoi sono problemi miei

Bisogna dirci tutto fra di noi

E a tutti gli altri poi non li diremo mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura sopra il mio diario

Dove c'è la tua foto che hai dedicato a me

Che ho consumato con i baci e i pianti

Che io per colpa tua non piangerò mai più

T'appartengo e io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore, un amore eterno

Se non è amore me ne andrò all'inferno

Ma quando ci sorprenderà l'inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento, mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

T'appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T'appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni

T'appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni

T'appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni

T'appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo

M'appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni

Giura.

