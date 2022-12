Inclusivi e gioiosi: gli auguri di #happynoimagazine tra Sicilia e Calabria

Sorrisi, cappellini rossi, alberi e lucine, parole, musica, lavoretti, piccoli sketch. E in mezzo ai pacchettini colorati un dono grandissimo: la testimonianza, la presenza, la partecipazione, l’impegno a dare il meglio, nelle piccole e grandi sfide di ogni giorno. Poi non importa il risultato, ma la passione che ci si è messa dentro.

Non c’è augurio migliore di quello che possiamo offrirvi attraverso i volti dolcissimi delle studentesse e degli studenti, assieme a presidi e docenti, della grande community di Noi Magazine che anche quest’anno - insieme tra Sicilia e Calabria con un solido ponte d’affetto - hanno affidato all’hashtag #happynoimagazine i loro pensieri gioiosi. La felicità incontenibile, da far esplodere dopo due anni di distanze, sconcerto e dolore per l’irrompere della pandemia che ha cambiato ogni cosa. E finalmente una stagione di festa da poter vivere se non con totale spensieratezza, ma almeno con una consapevolezza nuova, che regala un valore ancora più profondo anche ai piccoli gesti, ai rituali ritrovati, alla famiglia, alle amicizie.

E a questa scuola preziosa, necessaria, si rivolgono, in apertura del video, i saluti e gli auguri di Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, che patrocina il progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine sin dal suo esordio. «Sempre vicini agli studenti e a chi fa il giornalista con la schiena dritta» ha ribadito Gueli, felice di «far parte della squadra». Un supporto prezioso, quello dell’ordine professionale, per dare forza ad una iniziativa editoriale che nella sua mission unisce finalità informative e formative, nel rispetto per la verità dei fatti e la dignità delle persone, promuovendo l’informazione di qualità e la cittadinanza digitale. E anche Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha voluto plaudire al percorso che Gazzetta del Sud con grande impegno sta compiendo nelle scuole, per migliorare le competenze e la consapevolezza dei giovani, rivolgendo gli auguri a tutta la community. E fondamentale in questo cammino è proprio la vicinanza degli uffici scolastici di Sicilia e Calabria, con la direttrice generale Antonella Iunti, a suggellare il valore speciale dei contenuti proposti alle scuole.

Un caldo “raggio di luce e di speranza” proviene dalle Consulte studentesche della Calabria, presenti con la coordinatrice Franca Falduto e i vertici delle consulte provinciali: Andrea Sinopoli (Catanzaro), Alessia Varamo (Reggio), Serena Ciampà (Crotone), Elisabetta De Napoli (Cosenza), Luca Carnovale e Stefano Colace (Vibo Valentia). E auguri di spessore anche da UniVersoMe, la testata giornalistica dell’Università di Messina che, con il coordinatore Gianluca Carbone, redattrici e redattori, ogni settimana arricchisce di contenuto la pagina Atenei dello Stretto di Noi Magazine.

Il video di #happynoimagazine 2022-2023, con l'accurato editing dello studente Christian Interdonato, classe 4H IIS Verona Trento di Messina, andrà in onda sulla tv Rtp alle 15,20, dopo la replica del tg, nelle giornate del 22, 23 e 24 dicembre. Poi il 25 dicembre alle 17,15 e il 26 alle 18. Sarà replicato pubblicato anche sulla pagina Facebook e sul canale youtube della Gazzetta del Sud.

Lo scorrere delle immagini è un’iniezione di euforia, tra auguri “responsabili”, che invitano a divertirsi ma con attenzione, auguri “inclusivi”, che non dimenticano nessuno e che quest’anno arrivano anche nella lingua italiana dei segni. Auguri di pace, contro tutte le guerre, e auguri “sostenibili” che ricordano il rispetto per l’ambiente. Auguri “dotti”, citando Protagora e Sant’Agostino, e auguri di condivisione, tolleranza, gentilezza gioia. "Un mare" di auguri che arrivano incollati sulle pagine di giornale, di quel giornale, la Gazzetta del Sud, che con il suo presidente Lino Morgante e il suo direttore Alessandro Notarstefano, la sua carta stampata, intrisa d’inchiostro e di cuore, entra in classe rispettosamente, anche tra i più piccoli, portando informazione di qualità e un settantennale cammino di professionalità, per una narrazione oggettiva che concorra a formare opinioni corrette, e che sappia essere funzionale alla crescita e valorizzazione di un sud disperatamente bisognoso di tutte le sue forze migliori. Forze che nascono e si alimentano proprio in quelle classi, fra quei banchi, nel piccolo grande ecosistema di una scuola viva e vitale, capace di guardare sempre avanti senza mai dimenticare di volgersi indietro.

A questa Scuola “normalmente” straordinaria l’augurio della redazione di Noi Magazine, con, assieme a me, Giovanna Bergantin, Vittorio Scarpelli, Marialucia Conistabile, Eleonora Delfino, Cristina Cortese, Rachele Gerace, Giovanni Petrungaro, con la prof.ssa Tania Toscano e con il nostro prof. Marco Centorrino, docente di sociologia della Comunicazione dell’Ateneo di Messina: per tutte e tutti siano giorni pienamente felici.

Le scuole che hanno partecipato

IIS Verona Trento-Majorana Messina - Dir. Prof.ssa Simonetta Di Prima

Liceo scientifico Archimede Messina - Dir Prof.ssa Laura Cappuccio

Liceo La Farina - Messina Dir. Prof.ssa Caterina Celesti

Liceo classico Maurolico Messina - Dir. Prof.ssa Giovanna De Francesco

Liceo scientifico Galilei Spadafora (Me) - Dir. Prof.ssa Giovanna De Francesco

IIs Copernico Barcellona (Me) - Dir. Prof.ssa Angelina Benvegna

IISJaci Messina - Dir. Prof.ssa Rosaria Maria Sgrò

Ic Montalto Taverna (CS) - Dir. Prof.ssa Gemma Faraco

IIS Mancini Tommasi Cosenza - Dir. Prof.ssa Graziella Cammalleri

Ist. Omnicomprensivo S. Demetrio Corone (CS) - Dir. Prof.ssa Concetta Smeriglio

Ic Primo Circolo Vena Sup. Vibo Valentia - Dir. Prof.ssa Domenica Cacciatore

Ic Pascoli Crispi Messina - Dir. Prof.ssa Giusy De Luca

IC Gravitelli - Paino Messina - Dir. prof.ssa Domizia Arrigo

Ic Evemero Messina - Dir. Prof.ssa Angela Mancuso

Ic S. Margherita Messina - Dir. Prof.ssa Fulvia Ferlito

IC Manzoni Dina e Clarenza - Messina Dir. prof.ssa Concetta Quattrocchi

Ic La Pira Gentiluomo Messina - Dir. Prof.ssa Luisa Lo Manto

Istituto Collegio S. Ignazio Messina - Dir. Prof.ssa Maria Muscherà

IC Mazzini Messina - Dir. Prof. Domenico Maiuri

Ic M.G. Cutuli Crotone - Dir. Prof.ssa Annamaria Maltese

Ist. Omnicomprensivo Filadelfia (VV) - Dir. Prof.ssa Maria Viscone

IC Macrì Bianco (RC) - Dir. Prof.ssa Rosalba Antonella Zurzolo

Ic Giovanni XXIII Villa San Giovanni (RC) - Dir. Prof.ssa Luisa Antonella Ottanà

Ic Curinga (Cz) - Dir. Prof.ssa Maria Antonietta Crea

Ic Paradiso Messina - Dir. Prof.ssa Eleonora Corrado

Ic A. Vespucci Vibo Valentia - Dir. Prof. Giuseppe Sangeniti

Ic Mazzini Gallo Messina - Dir. Prof.ssa Enrica Marano

