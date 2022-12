I giocatori dell'Argentina dedicano a Mbappé "Un minuto di silenzio... che è morto"

Non sono mancati i gesti di pessimo gusto dopo una strepitosa finale sul campo giocata da Argentina e Francia. Il più eclatante quello del portiere sudamericano con il premio ricevuto poggiato all'altezza dei genitali. Ma anche dopo, nello spogliatoio i neo campioni del mondo si sono lasciati andare ad un coro contro Mbappé, il giocatore francese che con la sua tripletta li ha tenuti sulla corda fino ai calci di rigore. Un trenino improvvisato dai giocatori argentini che hanno intonato "un minuto di silenzio per Mbappé che è morto". Neanche a dirlo, il video che gli stessi giocatori hanno messo in rete è divenuto subito virale.

© Riproduzione riservata