Il Volo e il terzo posto a Sanremo: "Per noi è già una grande vittoria"

Soddisfatto del terzo posto Il Volo.

"Per noi è una grande vittoria questa - commenta il trio-. La vittoria più grande è stata la prima serata, è il pubblico che viene ai nostri concerti. Viva i giovani!".

I tre ragazzi del Volo lanciano un messaggio agli italiani in Germania: "Oggi purtroppo tanti ragazzi sono costretti ad andare via dal nostro Paese, noi cerchiamo di farli stare più vicini".

"Penso che non ci sia una formula per fare canzoni che rimangano nel tempo. Non siamo noi a decidere quali canzoni rimangono nella storia, è il pubblico".

