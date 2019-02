Lo sfogo dopo Sanremo, Ultimo critica il voto: "La musica la sceglie la gente, non la giuria"

Ultimo torna a casa dopo Sanremo, e in un video chiarisce la sua posizione in merito alla polemica sollevata subito dopo la conclusione del Festival. Il cantante romano ha attaccato la kermesse, e le modalità di voto. Dato per super favorito dal pubblico a casa col brano "I tuoi particolari" che lo ha sostenuto col televoto, Ultimo non è comunque riuscito a conquistare la vittoria (è arrivato secondo) nonostante la percentuale di voto da casa rispetto a Mahmood fosse più alta del triplo.

"Non fate spendere soldi alla gente per il televoto, - ha detto nel video - se poi a scegliere sono giornalisti e una giuria che con la musica c'entra poco. La musica la sceglie la gente, non i giornalisti"

Ultimo si è detto subito amareggiato tanto che la notte stessa della finale ha lasciato Sanremo, disertando il tradizionale passaggio a Domenica In di ieri. Come lui, anche Loredana Bertè.

Il cantante si è poi sfogato sui social:

"La gente è la mia vittoria. Da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri. Dalla parte vostra per sempre".

