Su Instagram, Vincenzo Mollica ha condiviso un messaggio dedicato a Marco Mengoni, in cui ha elogiato "Due vite", la canzone che ha trionfato a Sanremo, sottolineando come "tocchi il cuore e sia stata scritta con sentimento, proprio come 'L'essenziale'".

Infine, il noto giornalista ha augurato a Mengoni di perseverare sulla stessa strada, poiché quando scrive e canta, "trasmette sempre un messaggio significativo".

