Dopo Temptation Island, ultimo confronto tra Serena e Pago a Uomini e donne

Serena Enardu e Pago si rivedono a Uomini e donne per l'ultimo confronto. La coppia aveva deciso di dirsi addio dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, programma che è servito a scrivere definitivamente la parola fine alla loro storia.

Emozioni e recriminazioni degli ex fidanzati hanno caratterizzato il faccia a faccia davanti a Maria De Filippi.

Presente in studio anche Alessia Marcuzzi, conduttrice di Temptation Island Vip. L'ex tronista di Uomini e donne e il cantante hanno ripercorso i sei anni di relazione fino alla rottura.

“Io non mi sono mai nascosto e non ho paura di dire quello che provo. Accetto una realtà dura”, ha detto Pago.

Pago ha anche ammesso che non avrebbe partecipato a Temptation Island Vip se avesse avuto dubbi sui sentimenti di Serena nei suoi confronti. “Per me non va bene quello che Serena ha fatto lì dentro. Ha 43 anni, non sono io che devo dirle come comportarsi”, ha spiegato Pago. Il riferimento è ad Alessandro al quale Serena, durante il reality, si è molto avvicinata.

"Mi fa male averlo lasciato - aveva detto la Enardu al settimanale Chi - ma non lo amo più. Ora sono in cura da una psicologa".

La Enardu ha precisato che con Pago non stava bene ormai da due anni. Andare a Temptation Island ha confermato la fine della loro storia. "Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto", aveva aggiunto.

Pago nel 2003 aveva sposato la showgirl Miriana Trevisan. I due si erano poi separati nel 2006. Tornati insieme nel 2008, l'anno successivo i due hanno avuto un figlio, Nicola.

Nel 2013 la coppia si è nuovamente separata. Nello stesso anno, Pago ha iniziato la sua relazione con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Ora la separazione.

Nata il 19 luglio 1976, Serena Enardu ha una sorella gemella, Elga. Ha anche un fratello di nome Gianfranco. Ha un figlio di nome Tommaso. Ha partecipato a Uomini e donne, ed è famosa la sua relazione con Giovanni Conversano.

La storia con Pago finisce a Temptation Island quando la Enardu si avvicina al single Alessandro. Tramite questa esperienza, la Enardu ha capito di aver sempre ricevuto poche attenzioni da Pago. Nonostante il cantante abbia provato a farle capire il forte sentimento per lei, la Enardu ha detto di non essere più innamorata di Pago.

© Riproduzione riservata