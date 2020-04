"Andrà tutto bene", esce il nuovo singolo di Elisa e Tommaso Paradiso scritto su Instagram

Scritto interamente su Instagram, risultato di varie dirette giornaliere, esce oggi "Andrà tutto bene", il nuovo singolo di Elisa e Tommaso Paradiso.

Un titolo che riprende lo slogan usato spesso durante queste settimane di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

“Questo pezzo è stato scritto insieme a voi in diretta su Instagram ", ha detto Paradiso rivolgendosi ai fan.

Elisa e Tommaso Paradiso hanno messo il loro brano a disposizione della campagna di comunicazione del governo a sostegno della Protezione Civile. Il motto di speranza di questo difficile momento è diventato così una canzone "di tutti" che accompagnerà la campagna istituzionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per incentivare le donazioni per affrontare l’emergenza Covid-19.

