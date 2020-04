Coronavirus, medici cantano i Radiohead: la performance a fine turno conquista il web

Due medici di Piacenza - impegnati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus all'ospedale Castel San Giovanni - hanno deciso a fine turno di rilassarsi cantando.

Eccoli nella loro personale cover "Creep", famoso brano dei Radiohead.

"Una chitarra, due chirurghi stanchi a fine turno e una canzone improvvisata per sciogliere la tensione - è il commento al video condiviso su Facebook -. All'ospedale di Castel San Giovanni succede anche questo, quando finalmente i nostri professionisti si tolgono l'ingombrante tuta protettiva e si lasciano un po' andare. Capita che ne venga fuori un momento di musica spontanea, 'rubato' col telefono da un giovane infermiere. Lo condividiamo come un messaggio di speranza e di gioia, per dire che noi abbiamo tanta voglia di andare avanti e riprenderci piano piano momenti della nostra quotidianità che il covid ci ha reso difficili".

