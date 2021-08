Per più di mezzo secolo, con la sua ironia, ha fatto ridere l'Italia. Un comico con il sorriso sempre stampato sul viso. Nulla di artato, ma semplicemente un modo di essere. Ma la vita non è sempre stata facile e, all'epoca, di comicità non si campava. Muratore, venditore di giornali e altro ancora: ecco come Gianfranco D'Angelo si raccontava, qualche anno fa, in un'intervista rilasciata a Tv2000.

