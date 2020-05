"Olimpiadi? Non è d'aiuto parlarne ora". Cosi' Sebastian Coe, ex mezzofondista, politico e dirigente sportivo britannico, due volte campione olimpico dei 1500 metri piani, a Mosca 1980 e a Los Angeles 1984, presidente del World Athletics, sul rinvio dei Giochi di Tokyo 2020 programmate per quest'anno ma rinviate a causa della diffusione del coronavirus.

