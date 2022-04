Yuliya Gerasymova, la pallavolista ucraina che spopola sui social

Oltre le proprie aspettative. Un video semplice, divertente, un balletto, durante un time out in partita, è diventato virale sui social. Fatto probabilmente anche per stemperare la tensione, in un momento di allegria con le compagne, in poco tempo ha ottenuto milioni, oltre 90, di visualizzazioni che hanno portato alla ribalta la pallavolista Yuliya Gerasymova.

Pochi passi di danza, con in sottofondo il brano Unstoppable di Sia, un bel sorriso e lo sguardo rivolto a una persona non inquadrata nel video, forse un’avversaria del Developres Rzeszów o anche l’arbitro del match. Pochi secondi e la giocatrice ucraina del Prometey è diventata popolare, sorprendendo la stessa Yuliya.

Un impatto inatteso, anche per le origini della pallavolista. Nata a Odessa, in Ucraina, la 32enne non ha esitato a sostenere il proprio popolo nella guerra contro la Russia. Sui propri canali, infatti, Yuliya ha pubblicato foto, video o storie non solo dedicati al suo sport e passione, ma anche al suo paese: la stessa Yuliya in versione samurai con la maglia dell’Ucraina e la scritta Want freedom o in Nazionale per mano con tutte le compagne, fino a un video sugli orrori della guerra.

