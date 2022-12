Qatar, perquisite a Milano abitazioni famiglia Panzeri. Consegna al Belgio per moglie e figlia

Alcune perquisizioni sono state effettuate fra ieri sera e oggi in abitazioni a Milano e in provincia riconducibili ad Antonio Panzeri e alla sua famiglia dalla guardia di finanzia in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell’inchiesta di Bruxelles per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio per favorire Qatar e Marocco, che hanno portato all’arresto fra gli altri dell’ex europarlamentare, della figlia, della moglie e della vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili. Da quanto si è saputo, sono stati sequestrati supporti informatici, documenti e una somma in contanti in euro non significativa.

Contanti per una somma di 17 mila euro sono stati sequestrati ieri sera dalla Guardia di Finanza nell’abitazione della famiglia Panzeri a Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo. La somma è stata trovata nel corso delle perquisizioni effettuate in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per presunte tangenti da parte di Qatar e Marocco, in cambio di una sponda politica all’Europarlamento. Nella casa al momento si trova agli arresti domiciliare la moglie di Panzeri, Maria Dolores Colleoni, destinataria insieme alla figlia Silvia di un mandato di arresto europeo.

Procura belga: perquisizione in uffici parlamento Ue

La procura federale belga ha annunciato una perquisizione negli uffici del Parlamento europeo nell’ambito dell’inchiesta sul Qatar. «Da venerdì, con il supporto dei servizi di sicurezza del Parlamento europeo, le risorse informatiche di dieci collaboratori parlamentari sono state "congelate" per evitare la scomparsa di dati necessari alle indagini. La perquisizione di oggi al Parlamento europeo aveva lo scopo di sequestrare questi dati. Domenica 11 dicembre sono state effettuate diverse perquisizioni anche in Italia. Questa operazione è stata resa possibile dal supporto di Eurojust. Dall’inizio delle operazioni sono state effettuate in totale 20 perquisizioni, 19 in abitazioni private e una negli uffici del Parlamento europeo», spiega la procura di Bruxelles. Intanto, le quattro persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, tra le quali la vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, «compariranno mercoledì davanti alla Camera di consiglio» per una prima udienza. Lo annuncia la procura federale belga.

Corte d'appello, si possono consegnare a Belgio moglie e figlia Panzeri

«Non appaiono sussistere cause ostative alla consegna» al Belgio. Lo ha scritto il giudice della Corte d’appello di Brescia Anna Dalla Libera nel provvedimento di convalida dell’arresto di Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, fermate venerdì nell’abitazione di famiglia a Calusco d’Adda (Bergamo) in esecuzione di un mandato di arresto europeo e poi poste ai domiciliari. Le due donne sono accusate di corruzione, riciclaggio e associazione per delinquere per fatti commessi dal 1 gennaio 2021 all’8 dicembre 2022.

