La ristoratrice e la recensione "incriminata": il post di Giovanna Pedretti è ancora lì, tra lodi e critiche

Il post incriminato dell’11 gennaio è ancora là, l’ultimo pubblicato sulla pagina Facebook della pizzeria Le vignole di Sant'Angelo Lodigiano: con lo screenshot della recensione di un cliente scontento di essere stato fatto sedere vicino a gay e a un ragazzo disabile e della risposta della proprietaria Giovanna Pedretti che gli ha chiesto di non tornare nel locale.

Post e risposta che hanno fatto diventare Giovanna protagonista di articoli e servizi tv ma anche di polemiche dopo i dubbi sull'autenticità. Della recensione in rete non c'è traccia. Lei stessa ha raccontato che il cliente l’aveva tolta poche ore dopo averla messa, a inizio estate; poi però il cliente si è ripresentato al ristorante e lei, dopo avergli detto che non c'era un tavolo per lui, ha pubblicato lo screenshot.

Alle domande sui dubbi perché il carattere del post non era quello delle recensioni di Google, ha detto che non aveva «risposta da dare». E ora anche quel post è diventato luogo di dibattito negli oltre 1.400 commenti fra i tanti che le fanno i complimenti (anche dall’estero) e chi la critica per la «recensione fake fatta per acchiappare clienti» che ne ricalcherebbe un’altra fatta a Vicenza.