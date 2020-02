Coronavirus, il primo italiano contagiato è un ragazzo di Reggio Emilia

"Il primo italiano contagiato dal coronavirus è un ragazzo di Luzzara". Lo scrive su Facebook Andrea Costa, sindaco del Comune di Luzzara in provincia di Reggio-Emilia. "Ho sentito il padre - aggiunge - che è in contatto con lui. Era in Cina per motivi di svago e da lì è stato direttamente rimpatriato con tutte le misure precauzionali del caso. Al momento si trova in isolamento allo Spallanzani di Roma. Un abbraccio grande a lui e a tutta la sua famiglia».

Il ministero della Salute conferma che l'uomo italiano risultato positivo al coronavirus e ricoverato attualmente all’Istituto Spallanzani presenta dei sintomi e non è, dunque, asintomatico. Il paziente presentava già da ieri, al momento del trasferimento allo Spallanzani dalla Cecchignola, un modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale.

© Riproduzione riservata