Alex Zanardi, condizioni gravi ma stabili. Sequestrati cellulare e handbike

Le condizioni restano gravi, sebbene siano stabili, e l'apprensione è ancora tanta per Alex Zanardi, il campione vittima di un incidente in handbike durante una gara il 19 giugno. Ha trascorso la seconda notte in terapia intensiva all'ospedale di Siena. E' stato già sottoposto a un intervento neurochirurgico per le fratture al cranio e al volto riportate nell'impatto contro un camion a Pienza.

Le condizioni, che restano gravi, sono stazionarie e continua il coma farmacologico. Sedato, continua a essere ventilato meccanicamente e il monitoraggio dei parametri clinici è costante.

"Il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente", si legge nel bollettino diffuso oggi. Il neuromonitoraggio in corso "ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perchè resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale - termina il bollettino medico - ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata". Il prossimo aggiornamento verrà dato alle ore 12 di domani, lunedì 22 giugno.

Il cellulare che Zanardi portava durante la staffetta Obiettivo Tricolore è stato sequestrato dai carabinieri nell’inchiesta della procura di Siena. Secondo quanto appreso il telefono è a disposizione degli investigatori per eventuali verifiche. Sequestrata anche l’handbike su cui viaggiava Zanardi: il mezzo potrebbe essere sottoposto a esami tecnici per ricostruire la dinamica dell’impatto col camion, in particolare per definire i punti di urto tra i due veicoli.

Zanardi stringeva le mani sui manubri dell’handbike mentre percorreva in discesa la strada. E’ quanto risulta da video acquisiti nell’inchiesta della procura di Siena sulla vicenda. Da alcuni filmati già in possesso degli investigatori, e già visionati, risulterebbe quindi che Zanardi avesse il controllo della sua handbike.

Ieri il il professor Sabino Scolletta, direttore della terapia intensiva delle Scotte di Siena, ha detto che «le conseguenze sulla vista ci possono essere senz'altro e quindi abbiano chiesto consulenze di oculisti perchè c'è qualche lesione anche oculare. Il trauma è facciale e quindi ci possono essere lesioni oculari. Ma sarà posibile valutare questo tra qualche giorno, non è possibile dirlo adesso».

Zanardi in gravi condizioni dopo un incidente, le immagini del terribile impatto incidente zanardi

Intanto, un'abbraccio di solidarietà e affetto ha stretto virtualmente Zanardi. Sul web si sono moltiplicati in maniera esponenziale i messaggi di sostegno, anche dei personaggi più celebri come Jovanotti, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Federica Pellegrini. Anche il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non ha fatto mancare la sua vicinanza, e con lui anche il presidente del Consiglio Ue, David Sassoli.

