Fase 3, l'Iss: "Dati positivi, ma la guardia contro il Coronavirus resti alta"

È «essenziale mantenere elevata l'attenzione e continuare a rafforzare le attività di testing-tracking-tracing in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai. In caso contrario, nelle prossime settimane, potremmo assistere ad una inversione di tendenza con aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale». Lo affermano ministero della Salute e Iss nel monitoraggio settimanale sull'andamento dell’epidemia da SarsCov2 in Italia.

Per questo, si avverte nel monitoraggio, «rimane fondamentale mantenere elevata la consapevolezza della popolazione generale sulla fluidità della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico». Al momento, precisa il monitoraggio, "siamo in una situazione di trasmissione stazionaria a livello nazionale in cui persiste una trasmissione diffusa del virus», sia pure a «bassa criticità»,con una incidenza negli ultimi 14 giorni (periodo 29/6-12/7) di 4.6 casi per 100 000 abitanti (in lieve aumento). Il numero di nuovi casi di infezione, rilevano tuttavia ministero e Iss, «rimane nel complesso contenuto:

questo avviene grazie alle attività di testing-tracking-tracing».

Dunque, la situazione descritta nel report, relativa prevalentemente ad infezioni avvenute alla fine di giugno, è «complessivamente positiva con piccoli segnali di allerta relativi alla trasmissione». Al momento, concludono ministero e Iss, i dati «confermano l’opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate: è necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza della popolazione, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l’isolamento dei casi confermati, la quarantena dei loro contatti stretti».

