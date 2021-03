Ema: il vaccino AstraZeneca si può usare in attesa delle indagini sui coaguli

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sta indagando anche sulla decisione della Danimarca di sospendere la sua campagna di vaccinazione con il vaccino Covid-19 di AstraZeneca. L'Ema, come già scritto in merito all'Austria, ribadisce che "non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni (trombosi, ndr), che non sono elencate come effetti collaterali" del siero. La posizione del comitato per la sicurezza (Prac) dell'Ema è che "i benefici del vaccino continuano a superare i suoi rischi e il vaccino può continuare a essere somministrato mentre vanno avanti le indagini sui casi di eventi tromboembolici". Il Prac sta gia' esaminando tutti i casi di eventi tromboembolici e altre condizioni correlate a coaguli di sangue, segnalati dopo la vaccinazione con il vaccino Covid-19 di AstraZeneca.

