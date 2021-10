Non si placa la protesta no Green pass che da ieri sconvolge Roma e tutta Italia. Ad essere presi di mira, adesso, anche i giornalisti, assaltati con un badile in Via del Corso

Roma, la protesta "No Green pass": giornalisti minacciati con un badile in via del Corso #ANSA pic.twitter.com/XRVwdkg4i9 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 9, 2021

© Riproduzione riservata