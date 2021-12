Biella, con il braccio in silicone a fare il vaccino. Si tratta di un sanitario sospeso

Sarebbe un sanitario sospeso dal servizio perché non vaccinato, non dipendente Asl, l’uomo denunciato a Biella per essersi presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone. «Era una persona distinta, come tante altre, perfino sorridente, cosa che negli ultimi periodi accade di rado. Cosa ho provato? Sgomento...», dice Filippa Bua, l'infermiera che ha sventato il tentativo dell’uomo di ottenere il Green pass senza vaccino.

«Ho subito intuito che qualcosa non andava - aggiunge - Siamo professionisti, ma di cose tanto fantasiose non mi erano mai accadute».

