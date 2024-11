Lo sciopero dei trasporti di domani: ricorso al Tar contro la precettazione. Le fasce garantite a Messina

È stato depositato questa mattina al Tar del Lazio il ricorso amministrativo con il quale Cgil e Uil contestano la precettazione in vista dello sciopero generale di domani nel settore trasporti.

Si attende adesso di sapere se già in mattinata sarà pubblicato un decreto cautelare monocratico. Con l’impugnativa in questione si contesta l’ordinanza con la quale il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ordinato la riduzione a 4 ore dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato per domani 29 novembre nei servizi del trasporto aereo, del trasporto pubblico locale e del trasporto marittimo.

In ottemperanza alla vigente regolamentazione aziendale, tutti i lavoratori di ATM SpA aderenti dovranno, comunque, garantire l’espletamento del servizio dalle ore 06.30 alle ore 09.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

A Messina, la percentuale di adesione registrata nel corso dell’ultima astensione con valenza nazionale è stata pari al 35,06%.