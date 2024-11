Sciopero generale: dai trasporti alla scuola, l'Italia si blocca contro la manovra. Ecco chi si ferma e quando in ogni settore

Scuole, sanità e trasporti si fermano oggi per lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL contro la manovra di bilancio 2025. Lo sciopero coinvolge numerosi settori pubblici e privati, con eccezioni per il trasporto ferroviario e le merci su rotaia. Originariamente previsto per una durata di otto ore, lo sciopero dei trasporti è stato ridotto a quattro ore tramite un provvedimento di precettazione firmato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per limitare i disagi ai cittadini. Per la precettazione, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che guida la manifestazione a Roma, ha criticato il governo e il ministro, sostenendo che il diritto di sciopero è stato limitato.

Trasporto passeggeri

Protesta di 4 ore per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo. Gli aerei, si fermano dalle 10 alle 14, Ita ha già cancellato 68 voli, di cui 18 internazionali e 50 domestici. Bus, metro e tram, navi e traghetti, dalle 9 alle 13, nel rispetto delle fasce di garanzia. A rischio per l’intera giornata i taxi.