Paura in Fiorentina-Inter: Edoardo Bove sviene in campo, dall'ospedale notizie confortanti. Partita rinviata

Attimi di grande paura durante la sfida tra Fiorentina e Inter al Franchi, interrotta al 18° minuto del primo tempo per un episodio drammatico. Il centrocampista viola Edoardo Bove si è improvvisamente accasciato a terra durante un'azione a gioco fermo, apparentemente colpito da un malore. Il calciatore è stato immediatamente trasportato in ambulanza all'ospedale Careggi di Firenze per accertamenti. La partita è stata rinviata a sata da destinarsi.

Dalle prime notizie, Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica sembra essere la causa del malore, accompagnata da un arresto cardiaco in campo. Attualmente il giocatore è vigile ed è assistito dallo staff medico viola e da alcuni dirigenti. A breve sarà sottoposto a una TAC, in quanto ha presentato spasmi durante l’episodio.

Dalle immagini video si nota il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi, poi barcolla e si accascia a terra privo di sensi. Vicini a lui ci sono Dumfries e Calhanoglu, che si sono accorti immediatamente della gravità della situazione. In seguito, tutti i giocatori e i compagni di squadra di Bove sono accorsi, molti con le lacrime agli occhi e le mani fra i capelli, visibilmente sconvolti.