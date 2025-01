Il caso Visibilia e il primo processo a Santanchè: la ministra rischia anche sulle accuse di truffa e di bancarotta per Ki Group

Il processo, che si aprirà il 20 marzo in Tribunale a Milano, per la ministra Daniela Santanchè e altri 16 imputati, tra cui il compagno Dimitri Kunz e la sorella Fiorella Garnero, è il primo relativo al «pacchetto» di indagini aperte in Procura sulle sue società. È scaturito dall’inchiesta avviata nel 2022 a seguito di un esposto presentato da un gruppo di piccoli azionisti per gravi irregolarità nella gestione del gruppo Visibilia, fondato dalla senatrice, che ha avuto cariche tra il 2014 e la fine del 2021. Leggi anche Visibilia: la ministra Daniela Santanchè rinviata a giudizio La ministra, indagata nell’ottobre di tre anni fa, è accusata di false comunicazioni sociali come ex amministratrice e presidente, nonché «soggetto economico di riferimento» del gruppo editoriale, che pubblicava, tra gli altri, Novella 2000. E risponde dei capi di imputazione relativi sia a Visibilia Editore che a Visibilia srl in liquidazione, anche se oggi la gup Anna Magelli ha dichiarato prescritte le accuse sui bilanci, che partivano dal 2016, per alcune annualità. Una prima contestazione di bancarotta, invece, era già caduta con richiesta di archiviazione.

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf, coordinate dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi e dall’ex aggiunta Laura Pedio (ora procuratrice a Lodi), hanno evidenziato presunti bilanci truccati per sette anni, tra 2016 e 2022, per nascondere «perdite» milionarie, per permettere al gruppo di rimanere in piedi, ingannando gli investitori, e continuare a trarre «profitto» da aziende ancora attive. Una delle contestazioni «chiave» è quella che riguarda l’iscrizione "nell’attivo dello stato patrimoniale», nei bilanci di Visibilia Editore, dell’avviamento, ossia il valore intrinseco della società, per cifre che vanno dagli oltre 3,8 milioni di euro a circa 3,2 milioni, «senza procedere» alla «integrale svalutazione» già nel dicembre 2016. «Tutti sapevano e tutti hanno taciuto» delle irregolarità sui conti e della crisi di Visibilia, compresa l’imprenditrice e senatrice, secondo i pubblici ministeri. Santanchè ha sempre ribadito la propria innocenza, perché, per il legale Nicolò Pelanda, non c'è mai stata «alcuna operazione di maquillage», non è mai stato «nascosto alcunché» e i soci erano sempre "informati sulle perdite».