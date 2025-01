La ministra Santanché a giudizio per falso in bilancio, le opposizioni chiedono le dimissioni

La segretaria del PD , Elly Schlein , ha lanciato un duro attacco: «Il processo farà il suo corso per accertare se è colpevole, ma chi ricopre alte cariche istituzionali deve fare un passo indietro. Daniela Santanchè si dimetta, e Giorgia Meloni deve pretendere le sue dimissioni». Schlein critica inoltre la premier, accusandola di incoerenza: «Una presidente del Consiglio non può usare due pesi e due misure, soprattutto verso gli amici voluti al governo».

La vicenda che coinvolge la ministra Daniela Santanchè , rinviata a giudizio per falso in bilancio legato al caso Visibilia , ha acceso un acceso dibattito politico. Da un lato, l’opposizione chiede con forza le sue dimissioni, richiamando il rispetto per le istituzioni, mentre la maggioranza difende la ministra, sottolineando la necessità di attendere l’esito del processo.

Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, insiste sulla necessità di dimissioni: «Santanchè non può rimanere al suo posto dopo quanto emerso. Fratelli d’Italia, che grida allo scandalo contro i “furbetti” dei fondi Covid, protegge una ministra accusata di truffare lo Stato. È indecoroso».

Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, sottolinea l’importanza di preservare la dignità delle istituzioni: «Da oltre un anno chiediamo le sue dimissioni. Le istituzioni non sono il salotto di casa propria. Se Santanchè non agisce, tocca alla presidente del Consiglio assumersi la responsabilità».

La maggioranza difende Santanchè

Dal fronte della maggioranza arrivano parole di sostegno. La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, ha dichiarato: «Santanchè è sempre stata un’imprenditrice importante e, finché non è diventata ministra, non ha mai avuto guai giudiziari. Sono certa che saprà dimostrare la sua innocenza. È doveroso ricordare che altri esponenti delle opposizioni in situazioni simili non si sono dimessi».