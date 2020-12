Una playlist per te: Davide Shorty, un siciliano che... Ama Sanremo

Sarà Sanremo?

E se sì, che Sanremo sarà?

Sarà quel che sarà, noi di Gazzetta del Sud ci saremo, pronti già da oggi e per le prossime settimane a raccontarvi la musica, le storie, le regole e le curiosità del Festival più tradizionale del mondo.

Al momento sappiamo quel che è stato, cioè l'ultimo momento felice, di aggregazione, prima del lockdown. E sappiamo pure che il prossimo potrebbe essere il primo momento felice, di aggregazione, dopo il lockdown. Ci speriamo.

Intanto, come da tradizione, Sanremo è già cominciato. Con le selezioni dei suoi Giovani, quella sezione che nelle ultime edizioni ha sfornato Campioni. E l'attesa per conoscere la lista dei Big che, dopo la gaffe del direttore artistico che l'anno scorso ha svelato i nomi in esclusiva a Repubblica, stavolta sarà annunciata in diretta su Rai 1, Radio 2 e Raiplay durante la finale di Ama Sanremo, nella prima serata del 17 dicembre.

Concorreranno in 10 per 6 posti (gli altri 2 arriveranno da Area Sanremo, il contest web). Ma in lista ce n'è uno, soltanto uno, unico siciliano con un pezzo di Calabria in band. Si chiama Davide Shorty e, con la sua "Regina", porterà all'Ariston tutte le sue contaminazioni, le sue vocazioni, il sogno e il merito di un artista giovane che si è fatto grande.

Ci sono pezzi di nicchia che rischiano di perdersi nelle praterie discografiche.

Ci sono concorsi in cui per capire un singolo pezzo, bisogna prima sentire tutta la storia.

Ascoltatela e, se vi piace, sostenetelo!

