Reddito di cittadinanza, ecco la data del pagamento di gennaio

Dopo aver anticipato i pagamenti di dicembre del reddito di cittadinanza a prima di Natale, Inps e Poste Italiane si sono adoperate per far pervenire la ricarica di gennaio 2020.

Terminate le feste si torna "all'antica" a partire da questo mese: i pagamenti nel mese di gennaio saranno infatti disponibili sulla card a partire da lunedì 27.

Per chi ha presentato domanda di reddito nel mese di dicembre 2019, la ricarica avverrà contestualmente all’arrivo della carta di Reddito di cittadinanza. La card verrà consegnata da Poste Italiane dopo il 15 gennaio 2020 e sarà provvista già della prima ricarica.

Per chi ha presentato o ha intenzione di presentare domanda per reddito di cittadinanza a gennaio 2020, la consegna della carta non potrà avvenire prima del 15 febbraio.

Infine va ricordato che per continuare a percepire il reddito o la pensione di cittadinanza sarà necessario richiedere un nuovo Isee aggiornato con redditi e patrimoni relativi al 2019. Il nuovo Isee va presentato entro il 31 gennaio, pena la sospensione dei pagamenti.

© Riproduzione riservata