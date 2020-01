Reddito di cittadinanza, Isee da presentare entro il 31 gennaio: ecco come richiederlo on line

Per continuare a ricevere il Reddito di Cittadinanza occorre presentare un nuovo modello Isee che attesti redditi e patrimonio dell'anno precedente.

L'Isee serve proprio per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.

Per ottenere il nuovo Isee occorre recarsi in un Caf che fornisce assistenza gratuita nella compilazione della dichiarazione per ottenere l'Isee.

Ma in questi giorni i Caf sono intasati dalle numerose richiese di nuovi Isee proprio a causa delle imminenti scadenze sul reddito di cittadinanza: infatti, se non viene presentato entro il 31 gennaio la prestazione verrà sospesa.

Chi non vuole recarsi al Caf può però utilizzare il modello Isee precompilato, novità dell'Inps per il 2020.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente precompilato, è disponibile dall’Agenzia delle Entrate e l’Inps dall’inizio di quest’anno. L'obiettivo è quello di velocizzare il suo rilascio in quanto per ottenere quello "tradizionale" occorrono diversi giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Per richiedere l'Isee precompilato occorre avere le credenziali di accesso all'Inps o all'Agenzia delle Entrate. L'Isee viene precompilato attraverso le informazioni già presenti nei database dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate: patrimonio mobiliare, veicoli posseduti da ogni componente della famiglia, redditi del nucleo familiare, giacenza media di ogni conto corrente.

Il contribuente deve solo controllare l'Isee e accettarlo se è corretto o modificarlo con dati che eventualmente non sono stati inseriti.

Occorrerà, comunque, rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali che si può fare anche on line.

Si ricorda che il modello Isee rilasciato dopo l'1 gennaio 2020 è valido fino al 31 dicembre 2020.

