Reddito di cittadinanza, Isee entro il 31 gennaio: i documenti necessari per richiederlo

Il 31 gennaio è la data ultima entro la quale occorre presentare la richiesta per rinnovare la prestazione del reddito di cittadinanza per non rischiare la sospensione del beneficio. Per farlo occorre l'Isee, l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (in questo caso il reddito di cittadinanza ma è valido anche per le altre prestazioni).

Per ottenere la propria certificazione Isee è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

L'Isee può essere richiesto on line accedendo al sito web dell'Inps o dell'Agenzia delle Entrate, oppure, sempre gratuitamente, presso un qualsiasi Caf. Trattandosi di un periodo di intasamento per questi centri occorre prima preparare tutta la documentazione necessaria per evitare di dover recarsi più volte a fare la richiesta.

PRECOMPILATO Reddito di cittadinanza, Isee da presentare entro il 31 gennaio: ecco come richiederlo on line

Ecco l'elenco dei documenti necessari per compilare la Dsu e richiedere l'Isee (ovviamente alcuni documenti come permesso di soggiorno o sentenza di separazione riguardano solo determinate categorie e non tutta la platea).

Documenti anagrafici

- Stato di famiglia (autocertificato)

- Documento d'identità del richiedente

- Permesso o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari

- Tessera sanitaria

- Sentenza di separazione

- Contratto di affitto

Libretti di circolazione degli autoveicoli posseduti

Per disabili e invalidi

- Ultima certificazione della disabilità e/o non autosufficienza di un soggetto a carico o del richiedente.

Documenti reddituali

- Dichiarazione dei redditi

- Certificazione Unica, ex Cud

- Canoni di locazione

- Assegni per coniuge e figli

- Redditi esenti e/o non imponibili

- Elenco dei contribuiti percepiti da Enti

- Buste paga

Patrimonio mobiliare e immobiliare

- Iban e codice fiscale di tutti i soggetti gestori del patrimonio mobiliare posseduto (banche, poste, investitori, ecc.)

- giacenza media dei conti correnti

- saldi dei conti correnti

- titoli

- investimenti, azioni, obbligazioni, ecc.

- Assicurazioni

- Titoli di possesso di terreni e fabbricati

- Capitale residuo dei mutui

