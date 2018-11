"Marcia bianca" dopo i crolli di Marsiglia, una parte di balcone si stacca e colpisce due manifestanti

Una parte del balcone di un appartamento sul boulevard Garibaldi, in pieno centro di Marsiglia, è crollata proprio mentre sulla strada sfilava la "marcia bianca" in memoria delle vittime dei crolli dei giorni scorsi. Secondo quanto si apprende, la persona che si trovava sul balcone ha fatto in tempo a ripararsi in casa, mentre due pezzi della parte crollata hanno colpito due partecipanti alla marcia, che sono rimasti feriti. I soccorsi sono sul posto.

Secondo quanto si è successivamente appreso, affacciati al balcone crollato dal primo piano sulla marcia di diverse migliaia di persone c'erano una donna di 59 anni e un bambino di 7 anni.

I pompieri e i soccorritori hanno precisato che non ci sono timori per lo stato di salute dei due coinvolti, mentre una donna di 24 anni che partecipava alla marcia ed è stata colpita da un frammento di edificio ha riportato una lieve ferita al piede.

