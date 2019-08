Crisi, Trump appoggia Conte: "Spero resti premier". Ma sbaglia il nome

Endorsement di Donald Trump per Giuseppe Conte. In un tweet, il presidente americano scrive: «Si stanno mettendo bene le cose per il presidente del Consiglio italiano, molto rispettato, Giuseppe Conte».

Prosegue Trump: Conte «ha rappresentato l’Italia con forza al G7, ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. E’ un uomo di grande talento ed è auspicabile che rimanga primo ministro!».

Donald Trump scivola sul nome di Giuseppe Conte nel suo tweet di endorsement. Il presidente Usa chiama il premier dimissionario 'Giuseppi' anzichè Giuseppe nel messaggio di incoraggiamento scritto per Conte, incontrato nei giorni scorsi al G7 di Biarritz.

© Riproduzione riservata